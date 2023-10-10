В городах Урала одновременно благоустраивают 302 общественных пространства

На большей части объектов работы уже завершили

В этом году в городах Урала благоустраивают 302 общественных пространства и 118 дворов. Работы закончили в 70 процентах дворов и более чем в половине общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

«Благоустроенные территории стали не только украшением, но и значимым конкурентным преимуществом городов и поселков Уральского федерального округа. Мы видим, что в населенные пункты с комфортной городской средой охотнее едут высококвалифицированные специалисты и заходят инвесторы», — отметил Владимир Якушев.

Полпред добавил, что регионы Урала накопили хороший опыт в создании благоустройства с учетом мнения жителей.

Сами жители УрФО также стали активнее участвовать в преображении городов, поддерживая понравившиеся проекты во время Всероссийского голосования. В этом году в нем приняли участие 1,8 миллиона уральцев.

Всего с 2017 года в УрФО привели в порядок более 7 тысяч общественных пространств и дворов.

В пресс-службе полпреда напомнили, что уральские города регулярно участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего в УрФО воплотили 32 проекта-победителя.

В прошлом году победителем, помимо прочих, стал Троицк с проектом благоустройства набережной в 5-м микрорайоне. Городу тогда выделили 100 миллионов рублей из федерального бюджета.