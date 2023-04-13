В городах и районах Челябинской области обновят 160 км местных дорог в 2023 году

Власти запланировали рекордный объем дорожных работ

За счет средств областного бюджета дорожники приведут в нормативное состояние более 160 км муниципальных автодорог. Об этом, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, доложил на областном совещании губернатора Алексея Текслера и глав территорий министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Все необходимые конкурсные процедуры проведены заранее, а глава региона напомнил, что действует инструмент опережающего финансирования работ, поэтому их объемы будут рекордными.

«По решению президента РФ мы фактически за год завершим двухлетний план. Хочу обратить внимание на тему качества дорожных работ: чтобы положенный в этом году асфальт не сошел следующей весной вместе со снегом. У нас таких случаев практически нет, но тем не менее, коллеги, вопрос качества для нас ключевой», — отметил Алексей Текслер.

Алексей Нечаев заявил, что в 2023 году в нормативное состояние будет приведено более 160 км дорог муниципального значения. Также власти обеспечат содержание улично-дорожной сети в центрах крупнейших агломераций. Чтобы работы стартовали вовремя, до конца прошлого года в территориях заранее отыгрывали конкурсы по выбору подрядчиков. По капиталоемким объектам заключались долгосрочные контракты на 2023—2025 годы.

Многие муниципалитеты заключают контракты на сэкономленные деньги от субсидий и других поступлений. В основном такие средства направляют на содержание дорог, ямочный ремонт и устранение колейности. Сведения о дорожных контрактах и закупках местных властей еженедельно поступают в министерство.

Ранее губернатор Алексей Текслер объехал самые проблемные дороги Челябинска, после чего заявил, что в городе в этом году ожидается настоящий дорожный рывок. Масштабные работы пройдут там, где обновления полотна не было несколько лет. Кроме того, в областном центре уложат порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Всего в нашем регионе отремонтируют и построят более 500 км дорог.