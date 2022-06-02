В городах Челябинской области запустили роботов для оформления загранпаспортов

«Ростелеком» оснастил криптобиокабинами МФЦ Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска и Златоуста

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» установил криптобиокабины в пяти отделениях «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (МФЦ). Новый цифровой сервис доступен жителям Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Миасса и Челябинска, сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно по статистике россияне оформляют до трех миллионов заграничных паспортов, три четверти из которых — биометрические. Благодаря криптокабинам процесс оформления международного документа станет максимально быстрым, безопасным и простым.

Кабина-робот умеет самостоятельно фиксировать и регистрировать биометрические данные заявителя (изображение лица и отпечатки пальцев), сканировать документы, удостоверяющие личность, надежно шифровать полученную информацию и автоматически отправлять их в единую государственную систему «Мир» для необходимой проверки.

«Криптокабины приобретены в рамках государственной программы за счет средств областного бюджета. „Ростелеком“, в свою очередь, произвел монтаж и пусконаладочные работы в рамках контракта. Благодаря криптокабинам биометрические данные человека будут автоматически попадать в базу данных МВД. Это происходит в максимально короткие сроки, к тому же дает гарантированную защиту персональных данных», — поясняет руководитель ОГАУ «МФЦ Челябинской области» Дмитрий Язовских.

Он пояснил, что достаточно оставить соответствующую заявку в офисе МФЦ, после чего можно смело сдавать биометрику в криптокабинах. Роботы помогут отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Все дальнейшие действия по оформлению загранпаспорта криптокабина берет на себя, заявителю останется только получить готовый документ в МФЦ, в котором была подана заявка.

«Задача «Ростелекома» заключалась в том, чтобы интегрировать криптокабину в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Это сложная процедура, которая включает поставку, активацию, тестирование, обеспечение эксплуатации и поддержки, предоставление каналов передачи данных и, как итог, интеграцию в существующие ИТ-решения. Все это необходимо, чтобы обеспечить работу криптобиокабин на территории Южного Урала. Результатом нашей работы стал удобный цифровой сервис, ускоряющий получение загранпаспорта», - прокомментировал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» представляет собой устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая средства криптографической защиты информации. Криптокабина — на 100% отечественный продукт. Производством кабин занимается концерн «Автоматика» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).