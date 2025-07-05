В городах Челябинской области запускают речные трамваи

Они пользуются большой популярностью в жаркое время года

Жители и гости Усть-Катава могут прокатиться на речном трамвайчике — экскурсии уже доступны, передает газета «Усть-Катавская неделя». Кроме того, совсем скоро речной трамвай запустят в Кыштыме. А для Троицка приобретут уже второе плавсредство, передает ИА «Первое областное».

В Усть-Катаве маршрут речного трамвая пролегает от городского пляжа до Паранинского моста. Одновременно в трамвайчике могут находиться 10 человек. Плавсредство город получил в подарок в прошлом погоду по поручению губернатор Челябинской области Алексея Текслера.

В ближайшее время экскурсии на речном трамвае запустят в Кыштыме — сейчас проводятся необходимые регистрационные действия и аттестация судоводителя.

Фото администрации Кыштыма

«Планируется, что речной трамвайчик будет использоваться для водных экскурсий, которые разрабатывает Центр развития туризма»,— рассказали в пресс-службе администрации города.

Пока же жители и гости Кыштыма могут кататься на катамаранах, прокат которых открыт в городском парке имени Пушкина.

Напомним, в прошлом году экскурсии на речном трамвайчике по рекам Уй и Увелька запустили в Троицке. Вскоре в городе появится второе такое плавсредство.

«Выделены деньги из бюджета региона, и второй речной трамвайчик появится в Троицке. Это важный элемент. Жители и гости города с удовольствием летом катаются по реке»,— сообщил губернатор Алексей Текслер во время своего последнего визита в Троицк.

Работает речной трамвайчик и на челябинском озере Смолино, сообщают читатели ИА «Первое областное». Он пользуется большой популярностью.



