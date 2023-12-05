В городах Челябинской области продолжится установка желтых контейнеров

Алексей Текслер рассказал о развитии экокультуры в регионе

В Челябинской области 23% общего объема ТКО обращается через раздельный сбор. Губернатор в ходе прямой линии рассказал о продвижении экокультуры в регионе. В ответе на вопрос челябинки о раздельном сборе мусора Алексей Текслер подчеркнул, что практику необходимо продолжать и продвигать.

Челябинка Ульяна в ходе прямой линии отметила, что в Челябинске система раздельного сбора отходов не развита так, как хотелось бы.

«Пункты приема вторичного сырья должны быть в каждом дворе вместо обычных мусорных баков. Понимаю, что не все люди будут ответственны в этом плане, но, надеюсь, для этого будут предложены мотивационные меры (например вознаграждение, поощрения) или же введена система штрафов за несоблюдение правил. Прошу принять меры на уровне города и области», — попросила она.

Алексей Текслер пояснил, что за последние годы в Челябинске в каждом дворе установлены желтые контейнеры для перерабатываемых отходов.

«Мы уже несколько лет этой темой занимаемся. Тема раздельного сбора в Челябинске уже введена. 10 муниципалитетов в регионе уже охвачены раздельным сбором. Южноуральск, Копейск и Челябинск больше остальных. Мы вошли в ТОП-10 „Зеленой премии“ по теме раздельного сбора мусора. До конца года планируем ввести раздельный сбор мусора в Пласте, в следующем году Магнитогорск включим в эту историю. И так дальше по муниципалитетам пойдем. У нас есть продвинутые практики, но, безусловно, эту практику нужно расширять», — пояснил он.

Он напомнил, что накануне Виктория Абрамченко наградила регион премией ТОП-10 «зеленых регионов». 23% мусора уже разделяется при сборе в контейнеры. Алексей Текслер рассказал и о других проектах: #немузеймусора, проект Экосоциума, когда внутри двора ставят станции приема вторсырья.

«Важен настрой людей. Воспитывать экологическую культуру если не с пеленок, то с детского сада. И такую работу с детьми в области тоже ведем благодаря нашим замечательным педагогам, нам даже в этом году доверили провести Всероссийский детский экологический форум», — пояснил он.

Включился в тему и министр экологии региона Сергей Лихачев. Он пояснил, что система раздельного сбора мусора охватила микрорайоны, где проживает 1,5 млн южноуральцев.