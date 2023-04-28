В городах Челябинской области ощущается запах гари из-за пожаров в соседних регионах

В Свердловской и Курганской областях крупные возгорания

В некоторых городах Челябинской области в воздухе может ощущаться запах гари. Это связано с крупными пожарами в Свердловской и Курганской областях, сообщили в региональном министерстве экологии.

Также челябинский гидрометцентр сообщает, что в ряде городов ожидают неблагоприятные метеорологические условия первой степени.

В Челябинске, Коркино, Аше — с 22 часов 28 апреля до 19 часов 1 мая;

В Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Сатке — с 19 часов 29 апреля до 19 часов 1 мая.

«Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов», — заверили в Минэкологии.

Также в пресс-службе регионального Минэкологии напомнили, что ведомство ведет круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха. Это делается при помощи стационарных постов и передвижных лабораторий.