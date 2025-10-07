В горнозаводской зоне Челябинской области обновят 42 км трассы М‑5

Новый асфальт уложат на четырех участках дороги

На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области приступили к обновлению дорожного полотна. До конца октября в четырех муниципалитетах отремонтируют в общей сложности 42 километра, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Слой изношенного асфальта заменят новым на участках с 1609-го по 1620-й километр, с 1649-го по 1652-й, с 1705-го по 1727-й и с 1774-го по 1780-й в Катав-Ивановском, Саткинском, Златоустовском и Миасском округах. В 2026 году дорожники нанесут на обновленных участках разметку и шумовые полосы.

«Пока погода позволяет, стараемся выполнить максимальный объем работ на наиболее сложных участках автодороги М-5, с подъемами и спусками, колоссальной нагрузкой и интенсивностью движения», — отметили в управлении.

В следующем году новый асфальт уложат еще более чем на 70 километрах трассы в горнозаводской зоне.