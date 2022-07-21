В горбольнице Челябинска оценили возможности портативного аппарата УЗИ

Медоборудование за два миллиона учреждение приобрело на свои деньги

Специалисты эндоскопического отделения челябинской ГКБ № 6 оценили преимущества нового аппарата ультразвуковой диагностики. Портативный SonoScape S8Exp стоимостью 2 миллиона рублей был приобретен за счет личных средств больницы весной. За время его использования нареканий к работе оборудования у врачей не возникло. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Специалисты горбольницы № 6 отмечают высокое качество сканирования и абсолютную мобильность нового УЗИ-аппарата.

«Ежедневно на этом приборе осматриваются порядка 10 человек. Преимущественно это реанимационные пациенты, которых мы не можем доставить в наше отделение. Поэтому значение имеет не количество проведенных исследований, а специфика заболеваний обследуемых. Благодаря мобильности нового аппарата и возможностям его работы в операционной мы сами направляемся к ним и проводим осмотр, что крайне важно. Уверен, это не крайнее приобретение нашей больницы и в ближайшее время мы увидим и другое значимое дополнительное оборудование», — говорит заведующий эндоскопическим отделением ГКБ № 6 Челябинска Максим Зонов.

Универсальный ультразвуковой аппарат оснащен несколькими высокоплотными датчиками, которые предназначены для оценки органов брюшной полости и малого таза, диагностики кардио-сосудистой системы. Востребован он и при проведении операций в направлении онкологии и экстренной хирургии.

С помощью объемного сканирования формата 4D прибор позволяет рассмотреть самые мелкие детали изображения под любым углом. Вес УЗИ-аппарата составляет всего 9 килограммов, что является большим преимуществом при его транспортировке. У него емкий встроенный аккумулятор, который позволяет работать до 90 минут в режиме сканирования.