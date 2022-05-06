В горах Челябинской области выпал снег

Жители Златоуста и водители с трассы М‑5 выкладывают в соцсетях «зимние» фото

Рано утром 6 мая в горных районах Челябинской области выпал снег. Фотоподтверждения природного феномена массово выкладывают в интернете жители Златоуста и водители, проезжающие по федеральной трассе М-5 через перевал Уреньга.

Возвращение зимы в начале мая златоустовцы восприняли с юмором. Под фотографиями в местных пабликах с припорошенными снегом тротуарами, грядками и машинами они поздравляют друг друга с Новым годом, интересуются, полезен ли майский снег так же, как и майский загар, а также вольно цитируют поэтов.

«Это май-чародей, это май-весельчак веет свежим своим опахалом!» — написал один из подписчиков группы «Любимый Златоуст».

Ранее Челябинский гидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды в Челябинской области 6 мая. Ночью прогнозировались заморозки до −5 градусов Цельсия, снег с дождем и установление в горах временного снежного покрова. Сегодня днем воздух должен прогреться до 8—13 градусов выше ноля, однако весь день будет ветрено с порывами до 22 метров в секунду.