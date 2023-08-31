В горах Челябинской области выпал первый снег

Зимние осадки отмечены на таганайской метеостанции

Последний день лета в Челябинской области символически ознаменовался выпадением первого снега. Пока в небольшом количестве и высоко в горах. Зимние осадки утром 31 августа заметили на вершине Дальнего Таганая сотрудники национального парка.

Снежной крупой слегка припорошило тундровый ландшафт возле известной метеостанции «Таганай-гора». Как отмечают в пресс-службе нацпарка «Таганай», ночами температура в высокогорье снижается до +2 °C. На здешний климат заметно влияет арктический воздух, поэтому здесь всегда холоднее, чем в долинах.

А в Челябинске, напомним, сегодня утром был туман. Из-за этого в аэропорту имени Курчатова задержался прилет воздушного судна из Санкт-Петербурга.

А еще мы узнали у синоптиков, вернется ли тепло на Южный Урал, прежде чем осень окончательно утвердится в своих правах.