Сегодня, 22 октября, погода на большей территории Челябинской области будет комфортной: теплой, солнечной и почти безветренной. Лишь в горных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают прохладу.
В Челябинске воздух прогреется до +10°C. Солнечно.
В Магнитогорске — до +7°C и переменная облачность. Ветер восточный, слабый.
В Златоусте столбики термометров покажут около +6°C. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.
В Аше заметно теплее — до +11°C. Переменная облачность.
На юге температура будет варьироваться от +8 до +10°C. Ветер также сильно не разгонится.
В Пласте — около 8°C тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.
В целом градусники в регионе покажут от +7 до +12°C. В горах температура поднимется лишь до +4°C. Переменная облачность, утром ряд городов окутает туман. Ветер восточный, 2—7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.