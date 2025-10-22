В горах Челябинской области похолодает 22 октября

На остальной территории региона сохранится теплая погода

Сегодня, 22 октября, погода на большей территории Челябинской области будет комфортной: теплой, солнечной и почти безветренной. Лишь в горных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают прохладу.

В Челябинске воздух прогреется до +10°C. Солнечно.

В Магнитогорске — до +7°C и переменная облачность. Ветер восточный, слабый.

В Златоусте столбики термометров покажут около +6°C. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В Аше заметно теплее — до +11°C. Переменная облачность.

На юге температура будет варьироваться от +8 до +10°C. Ветер также сильно не разгонится.

В Пласте — около 8°C тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.

В целом градусники в регионе покажут от +7 до +12°C. В горах температура поднимется лишь до +4°C. Переменная облачность, утром ряд городов окутает туман. Ветер восточный, 2—7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.