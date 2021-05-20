В главной роли собаки: челябинцы сняли клип в поддержку бездомных животных

В ролике четвероногие рассказывают о жизни в приюте и своих мечтах

Студентка факультета журналистики ЧелГУ Дарья Новикова вдохновилась созданием проекта в защиту и поддержку бездомных животных. Идея пришла в момент выбора темы для курсовой работы. Девушка остановилась на социальной рекламе.

«Тему можно было взять абсолютно любую: от проблемы наркозависимости до домашнего насилия. Но, по моему мнению, человек в большинстве случаев в силах помочь себе сам, а животные беззащитны и особенно нуждаются в нашей поддержке. Я не умею снимать видео, поэтому я готова была заплатить опытному видеографу и режиссеру, чтобы задумка была качественно реализована», — рассказывает автор проекта.

К удивлению Дарьи, видеограф, к которой она обратилась, не взяла со студентки ни копейки. Проект девушки лично заинтересовал создателя видео, поэтому она решила присоединиться к нему без собственной выгоды.

«Мне нравятся проекты социальной направленности, потому что, когда оголяешь проблему, придаешь ей огласку, ее тут же пытаются прикрыть, или объяснить, или помочь. В любом случае начинается какое-то движение вокруг этой проблемы. Даже если она не решится сегодня-завтра, про нее хотя бы не забудут, а это тоже важный результат», — отмечает создатель видео Дарья Ярошенко.

Свой альтруизм Дарья объяснила тем, что и сама держит собак, поэтому не может взять из приюта еще одного или нескольких питомцев. Тем не менее помогать им у нее желание есть.

«Решила, что помогу по-другому. Когда мы приехали в приют на съемки, еле сдерживала слезы: очень грустное зрелище — сотни собачек сидят в вольерах, и каждая смотрит тебе в глаза, как в душу», — делится впечатлениями Дарья.

В Челябинске работают порядка восьми крупных приютов для бездомных животных, всего по России их порядка пятисот. Их деятельность финансируется в основном за счет пожертвований неравнодушных людей, а также собственных средств владельцев. Работа волонтеров неоценима, ведь, принимая на постой беспризорных четвероногих, они не только спасают их от голодной или холодной смерти, но и обеспечивают безопасность жителей от нападений. Но приюты не безразмерны, мест на всех не хватает, и приходится оставлять часть животных на улице. По мнению авторов видео, именно поэтому здесь так необходима помощь государства.

«Помочь в этом деле может каждый разными способами! Можно стать волонтером, можно сделать пожертвование в любой приют, можно сделать репост этого видео, а можно забрать верного друга к себе и подарить ему дом, но есть несколько условий», — считают авторы проекта.

Напомним, в начале этой недели президент Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству субъектов определиться, как в регионах России будет построена работа с бездомными животными. Кроме того, глава государства распорядился о введении в стране учета домашних питомцев.