В главном параде на Красной площади принял участие южноуральский боец

Данил Хациев из Фершампенуаза участвовал в торжественном построении войск

Сегодня, 9 мая, на Красной площади в Москве прошло праздничное построение войск РФ. В этом году приглашение на парад получили и участники СВО. Перед ними в составе марширующих прошел и наш южноуралец Данил Хациев из Фершампенуаза.

Ранее сообщали, что в торжественном построении принимает участие и боец СВО из Агаповского района с позывным Хиса. Сегодня стало известно, что фершампенуазец Данил уже несколько недель репетировал в Москве построение.

«В непростое для всех нас время, Данил является участником специальной военной операции. Награжден государственными наградами. Проходя через тяжелый путь передовых, принимает участие в главном параде страны, посвященному Дню Победы. Быть воином дано не каждому, но наш самый главный герой семьи доказал и доказывает о своем мужестве, отваге, смелости, храбрости и невероятной силой воли», — так рассказали о Даниле родные, которые поделились с корреспондентом информагенства своим поводом для гордости.

Напомним, в Параде на Красной Площади принимает участие и челябинец Сергей Бормотов, который накануне подал документы на участие в праймериз в гордуму Челябинска.

«Руководством страны была озвучена команда, что свой долг на фронте мы выполнили, теперь нужна помощь в гражданской жизни, такая как проведение патриотических занятий с молодежью и также политическая работа», — подчеркнул Сергей Бормотов.

В этом году в праздновании Дня Победы по всей стране задействовано около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.