В ГКБ № 5 Челябинска откроют дополнительные места для пациентов с COVID‑19

Медперсонал готов к приему и лечению больных с различными инфекциями

В Челябинской городской больнице № 5 откроется свыше 300 дополнительных мест для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 25 июня, в региональном Минздраве.

Все пациенты, по информации ведомства, выписываются строго по показаниям здоровья. При необходимости дополнительного лечения больных переводят в другие профильные медицинские учреждения.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Челябинской области остается под контролем, виден небольшой рост заболеваемости в различных муниципалитетах, в связи с чем необходимо быть готовыми к развитию любой ситуации. При необходимости дополнительный коечной фонд может быть развернут в кратчайшие сроки», — прокомментировали в Минздраве Челябинской области.

Базы для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 укомплектовываются всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, техническим оборудованием. Также строго соблюдаются меры санитарно-эпидемиологического режима, а медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов с различными инфекциями.

Ранее в ведомстве сообщили, что терапевтический корпус городской клинической больницы № 8, расположенной в Тракторозаводском районе Челябинска, с 24 июня перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19.

В Челябинской области за сутки из больниц выписали 113 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Число новых подтвержденных заболевших COVID-19 к 25 июня составило 141 человек (днем ранее — 129), школьников среди них нет.