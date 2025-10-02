В Гидрометцентре России пообещали холодную зиму для Южного Урала

Температура воздуха в декабре и январе будет ниже прошлогодней

В Гидрометцентре России опубликовали предварительный прогноз на следующий отопительный период — 2025/26 года. По подсчетам специалистов, температура воздуха в декабре и январе будет ниже нормы, но уже в феврале возможно потепление. Будет ли эта зима для Южного Урала холоднее, а весна более ранняя, разбираемся в аналитике синоптиков.

Вероятный прогноз погоды на предстоящий отопительный период — ежегодный анализ специалистов Гидрометцентра России. В нем приводится сравнение температуры воздуха по регионам с прошлым периодом.

«Анализ позволяет с вероятностью 65—69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный режим на большей части территории России ожидается около и выше средних многолетних значений за 1991—2020 годы. При этом средняя температура воздуха в большинстве регионов страны предполагается ниже, чем в октябре — марте 2024/25 года», — пояснили специалисты.

Так, для Челябинска средние многолетние значения за 1991—2020 годы — плюс 4,4 градуса в октябре и минус 5 градусов в ноябре. И если в октябре на Урале температура воздуха будет в пределах климатической нормы, то уже в ноябре может быть зафиксировано значительное похолодание.





«Ниже, чем в ноябре 2024 года, средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа», — говорится в отчете.





В декабре температура воздуха может быть и в пределах нормы, но значительно ниже, чем в прошлом году.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году», — отмечается в документе.

Январь 2026 года может и соответствовать средним многолетним климатическим нормам. Но он также будет холоднее января 2025 года.

«На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в отчете.

При этом на севере Урала и в средней его части может быть и теплее. Но уже в феврале специалисты просчитывают, что температура воздуха в восточной части Урала будет близка к средним многолетним значениям. Так, для Челябинска норма в феврале — минус 12,5 градуса.

Уже в марте на Южном Урале должна установиться климатическая норма — минус 5 градусов Цельсия. Вообще, метеорологи считают, что март для большинства регионов страны будет теплее и средняя температура воздуха будет незначительно выше нормы.

А пока в начале октября южноуральцев ждет пауза в осадках и немного тепла.

Напомним, что в прошлом году в Челябинской области была аномально теплая зима. Она больше напоминала европейскую, чем уральскую. Отклонения от нормы доходили до плюс 12 градусов.

В этот раз, похоже, наш ждет суровая зима.