В гибели каменщика на стройке под Челябинском обвинили прораба

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

Жителю Челябинска предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, в феврале 2024 года в поселке Западном на стройплощадке многоквартирного дома при подъеме поддонов с кирпичами на десятый этаж был смертельно травмирован 55-летний каменщик, на которого в шахте лифта сверху рассыпались кирпичи», — поясняют в надзорном ведомстве.

Проверка показала, обвиняемый 37-летний прораб не проконтролировал, как складировали кирпичи. В итоге они лежали на неровной обледеневшей поверхности.

Свою вину мужчина признал и высказал готовность возместить семье погибшего причиненный ущерб. Тем не менее уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Сосновский районный суд.