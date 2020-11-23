В ГИБДД России рассказали об изменениях в экзамене на права

По словам главы федерального ведомства, инспекторы будут делать упор на навыки вождения в реальной обстановке.

В апреле 2021 года в России вступит в силу новый регламент по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений. Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал изданию «РИА Новости», на чём именно инспекторы будут делать упор.

В новом регламенте эксперты решили сократить второй этап экзамена, включающий в себя практическое задание «площадка», и уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке — на перекрёстках, парковках, развязках и других участках дорог.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических, но и практических. И реальные участки дорог дадут инспекторам возможность оценить навыки водителя»,— отметил Михаил Черников.

По его словам, расширенную линейку упражнений было решено включить в экзамен потому, что в России ежегодно погибает более 700 молодых водителей, которым во время езды не хватает навыков и знаний.

Напомним, новый документ также предусматривает штрафные баллы, которые начисляются в зависимости от подгруппы нарушения. И чем больше будет таких баллов, тем меньше вероятность, что водитель получит удостоверение.