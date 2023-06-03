В ГИБДД рассказали, какие автомобили будут эвакуировать с озер в Челябинской области

Полицейские патрулируют пляжи и прибрежные зоны

В Челябинской области с озер будут эвакуировать автомобили отдыхающих. Но не все. Как пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, увозить будут только те машины, которые мешают проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

«Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль. Решение об эвакуации транспортного средства будет приниматься только в том случае, если исчерпаны все возможности связаться с автовладельцем»,— уточнили в ведомстве.

Также в ГИБДД сообщили, что с собственниками объектов массового отдыха и местными властями прорабатываются вопросы расширения парковок.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции отслеживают ситуации с заторами в курортной зоне и принимают меры для их предотвращения.

Ранее в областной ГИБДД сообщили, что будут эвакуировать машины, которые стоят под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» на территории озер Еловое и Кисегач.