В Форуме классных руководителей в Москве принимает участие 61 южноуральский педагог

Отбор на форум прошло втрое больше учителей, чем год назад

Делегация учителей Челябинской области сегодня, 3 октября, принимает участие в Форуме классных руководителей в Москве. Отбор на федеральное мероприятие прошел 61 педагог с Южного Урала, а заявки подавали более тысячи преподавателей, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Форум классных руководителей (ФКР) проводится по поручению президента РФ Владимира Путина уже в третий раз. Организатором выступает министерство просвещения РФ, стратегическим партнером — АНО «Диалог Регионы». В рамках форума планируется обмен опытом между учителями из разных субъектов Федерации, встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым и председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой.

В составе южноуральской делегации — учителя начальных классов, предметники, другие специалисты. Чтобы попасть на форум, им пришлось придумывать себе визитки, проходить тестирование, работать на «тренажере классного руководителя» — то есть предложить разрешение сложных ситуаций с участием детей. Тем не менее число педагогов из Челябинской области, пробившихся на мероприятие, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. По мнению начальника управления общего образования регионального Минобра Елены Бухмастовой, это лишний раз подчеркивает профессионализм преподавателей.

В рамках ФКР будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Первый учитель», организованного по инициативе преподавателя начальных классов из Златоуста Елены Друговой. 3 октября она проведет торжественное награждение семи лауреатов конкурса.