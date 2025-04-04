В Фонде капремонта Челябинской области назначен первый заместитель генерального директора

Этот пост занял Николай Сазонов

В фонде «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» произошло кадровое назначение. С 3 апреля должность первого заместителя генерального директора занял Николай Сазонов. Информацию сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе регоператора.

До этого назначения Николай Сазонов три года работал первым заместителем главы Копейского городского округа. Перед этим он занимал должность заместителя министра культуры Челябинской области.