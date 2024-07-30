В фонд «Защитники Отечества» поступило 10 тысяч обращений от южноуральцев

Вопросы поддержки участников СВО находятся на особом контроле

За период работы фонда «Защитники Отечества» в его отделения в регионах Уральского федерального округа обратились 40 тысяч человек. Специалисты рассмотрели 100 тысяч вопросов, из которых 89,5% уже отработаны. В Челябинской области в отделение поступило 10 тысяч заявок. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.



Заместитель полпреда Борис Кириллов провел рабочее совещание по вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В нем участвовали заместители губернаторов регионов УрФО, представители фонда «Защитники Отечества» и региональных исполкомов Народного фронта и другие.

«Наш приоритет — это забота о тех, кто защищает Родину. Основная задача заключается в эффективной и оперативной помощи участникам специальной военной операции и их семьям в разных сферах жизни. Регионы округа активно работают над выполнением поручений президента», — сказал Борис Кириллов.

Он отметил, что проводится серьезная работа по обращениям граждан.

На совещании также рассмотрели перечень поручений по итогам встречи президента со студентами — участниками СВО и обсудили вопросы взаимодействия правительств регионов с филиалами фонда «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества и Народным фронтом: механизмы совместной работы, обмен лучшими практиками и варианты координации усилий для достижения максимальной эффективности.