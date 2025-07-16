В фокусе — человек будущего: как в ЮУрГУ готовят социально ответственных лидеров

Институт медиа и социально-гуманитарных наук приглашает абитуриентов

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Институт медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ — это инновационная площадка для амбициозных и уверенных в себе людей, где они могут вести научные разработки, заниматься творчеством и воплощать в жизнь социально значимые проекты. Здесь готовят журналистов, филологов, историков, теологов, искусствоведов, социологов, философов, специалистов в области рекламы и связей с общественностью.

Гордость ИМСГН — международные научно-исследовательские лаборатории Виртуальной реальности и Миграционных исследований, научно-образовательные центры Нейромаркетинговых технологий и Практической и прикладной философии; цифровой мультимедийный комплекс мирового уровня — телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», студия «Радио ЮУрГУ», газета «SMART Университет»; 360-градусный мультимедийный ньюсрум и продакшен-фотостудия. На базе этого комплекса, по решению Министерства науки и высшего образования РФ, открыт Региональный студенческий медиацентр, который стал медиаплощадкой для студентов восьми вузов нашего региона.

Еще один востребованный образовательный продукт — магистерская программа 47.04.01 по философии «Цифровое общество и технологическая этика». В ее рамках магистранты овладевают навыками управления социальными процессами в условиях цифровизации общественной жизни.

«Наша главная задача — открыть в студентах способность видеть социально-гуманитарную составляющую во всех достижениях научного и технического прогресса, сформировать в молодежи потенциал первооткрывателя», — рассказала директор ИМСГН Лидия Лободенко.

Сегодня в институте обучаются более тысячи студентов, которые участвуют в междисциплинарных проектах и формируют индивидуальную образовательную траекторию, что обеспечивает им востребованность на рынке труда.

Подробнее узнать об образовательных программах ИМСГН вы можете в приемной комиссии ЮУрГУ по адресу пр. Ленина, 76, в рабочие дни с 9:00 до 17:00; в субботу с 10:00 до 14:00.

Телефон для справок: +7 (351) 267-90-29 — дирекция ИМСГН.

Сайт для абитуриентов ЮУрГУ: www.abit.susu.ru

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