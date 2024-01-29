В ФНС предупредили о новой мошеннической схеме

Неизвестные рассылают письма с сообщением о подозрительной активности налогоплательщика

Федеральная налоговая служба России в своем телеграм-канале сообщила о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Неизвестные рассылают налогоплательщикам электронные письма, в которых сообщают о выявлении подозрительной активности налогоплательщика и требуют предоставить документы.

«Налогоплательщику предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить по запросу кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты, товаросопроводительные документы и прочее. Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки»,— рассказали в ведомстве.

В ФНС напомнили о том, что на электронную почту от них приходят лишь автоматические уведомления, а вся необходимая информация содержится в личном кабинете налогоплательщика и больше нигде. Таким образом, ведомство к подобным письмам никакого отношения не имеет.

Тем, кто уже попался на такую уловку мошенников, в ФНС рекомендовали как можно скорее обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.