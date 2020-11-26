В ФНС России опровергли факт повышения налога на автомобили дешевле трёх миллионов рублей

Ведомство выступило со специальным заявлением.

Федеральная налоговая служба России отреагировала на заявления СМИ о повышении налога на автомобили дешевле трёх миллионов рублей. В ведомстве пояснили, что эта новость несёт «недостоверный характер». Об этом говорится в сообщении, опубликованном накануне на сайте ФНС.



В сообщении органа говорится, что повышенный транспортный налог по-прежнему придётся платить только владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга РФ. При этом цена покупки в таком случае не учитывается

«Значение стоимости автомобиля, определённой по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем — физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и так далее, при расчете налога не применяется. Напоминаем, что правила расчета налога в отношении автомобилей, включенных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.

Минпромторг, как отметили в налоговой службе, ежегодно формирует перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трёх миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта на сайте ведомства и используется для расчета налога, что предусмотрено пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса России. Основанием для повышения является включение автомобиля в перечень Минпромторга.