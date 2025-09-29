В финал Международной олимпиады по финансовой безопасности вышли 600 школьников

Площадкой для состязания стал Красноярск

В России стартовал финал V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Всего в нем участвует около 600 школьников и студентов из 40 стран. Впервые на олимпиаду приехали учащиеся Бенгладеш, Иордании, Мадагаскара, Турции и Уругвая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

К молодежи обратился президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что олимпиада стала частью системной, многоплановой работы государства и общества по повышению доступности современных знаний, по раскрытию творческого потенциала и талантов подрастающего поколения — ребят, которые нацелены на профессиональный успех, на созидательный труд. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся», — отметил глава государства.

В этом году участие в этапах олимпиады приняло более 60 тысяч человек, а само состязание объединило уже свыше шести миллионов участников. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и могут пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.

«Угрозы в области финансовой безопасности, среди которых транснациональная преступность, киберкриминал, терроризм, дропперство и другие носят международный характер и требуют скоординированных усилий всего мирового сообщества. Так родилась и наша олимпиада — более пяти лет назад», — сказал директор Росфинмониторинга, заместитель председателя организационного комитета олимпиады Юрий Чиханчин.

В первый год олимпиады участвовало всего семь стран, сейчас же их количество достигло 40.