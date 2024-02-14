В финал конкурса управленцев вышли 45 южноуральцев

Победители пройдут уникальное обучение

В финале нового сезона конкурса «Команда Урала. Реформация» участвуют 177 представителей Уральского федерального округа, в том числе 45 жителей Челябинской области. Конкурс организован по инициативе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Финальная стадия конкурса пройдет с 19 по 22 февраля, участники будут выполнять различные задания, включая запись видеоинтервью, по результатам которых будут определены 15 победителей. Среди участников финального этапа конкурса наибольшее количество представляют Свердловскую и Челябинскую области.

Цель конкурса — поиск талантливых специалистов, способных внести вклад в развитие Уральского региона. Победители конкурса смогут набраться опыта у полномочного представителя президента России в УрФО, губернаторов регионов, бизнесменов и общественных деятелей.

Евгения Старцева

