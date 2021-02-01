В феврале южноуральцев ожидает шестидневная рабочая неделя

За ней последуют всего три трудовых дня

В феврале жители Челябинской области, как и всей России, будут отдыхать на один день больше в связи с праздничным днем 23 февраля. Однако перед праздником придется потрудиться: предпоследняя неделя февраля, согласно сведениям Роструда, будет шестидневной. Зато последняя — трехдневной.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — цитирует ведомство издание «РИА Новости».

Отметим, в последнем зимнем месяце шестидневная рабочая неделя будет единственной в 2021 году.