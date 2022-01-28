В феврале 45 тысячам южноуральцев спишут пени за электроэнергию

Общая сумма списания составит 2,5 миллиона рублей

«Уралэнергосбыт» подвел итоги акции «В новый год — без долгов», объявленной в конце прошлого года. Компания пообещала жителям Челябинской области, оплатившим долги 2021 года, списать пени за все предыдущие периоды. Уже в феврале 45 тысяч семей получат квитанции без пени, сообщили в пресс-службе компании.

Самая большая сумма списания по одному лицевому счету составила 17 тысяч рублей. Житель Красноармейского района оплатил в декабре долги за электроэнергию на сумму более 140 тысяч рублей. Новую квитанцию он получит уже без долгов и пеней.

«Самый простой способ не переплачивать за коммуналку — это своевременно оплачивать счета. В законе прописана дата, до которой должен быть совершен платеж, — 10-е число каждого месяца, следующего за расчетным. За январь жители области должны оплатить до 10 февраля. Если с этой даты проходит месяц, а оплата не поступает, платеж считается просроченным, и начинают начисляться пени. Если платеж просрочен более чем на три месяца, штраф увеличивается. Чтобы не вгонять себя в долги и не переплачивать за электроэнергию, мы рекомендуем своевременно вносить платежи», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Узнать сумму начислений можно при передаче показаний в личном кабинете и мобильном приложении «Уралэнергосбыт». Там же можно оплатить счета без комиссии.