В феврале‑2026 жителей Челябинской области ждут длинные выходные

За ними последует короткая рабочая неделя

В самом конце зимы жителей Челябинской области ждут три выходных подряд: дополнительные часы отдыха подарит День защитника Отечества, напоминает ИА «Первое областное».

В этом году праздник, который отмечают 23 февраля и который является официальным выходным, выпадает на понедельник. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23-е.

За продолжительным отдыхом последует четырехдневная рабочая неделя: с 24 по 27 февраля.

В начале марта южноуральцев также ждет три дня отдыха в связи с Международным женским днем. Праздник выпадает на воскресенье, а значит, выходными будут 7—9 марта.

Всего в этом году ожидается семь длинных выходных и столько же коротких рабочих недель.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Челябинской области в феврале.