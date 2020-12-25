В Фершампенуазе разыгрался скандал вокруг новогодних елок

В парке отдыха местные власти спилили сосны, за которыми ухаживали жители

Предпраздничная суета и установка новогодних елок вылились в противостояние населения с администрацией Фершампенуазского сельского поселения. Накануне местные жители обнаружили, как работники коммунального хозяйства спиливают сосны в парке. Члены любителей бега «Ветеран» буквально встали грудью на защиту сосен. Депутат районного собрания Светлана Мамедалина написала заявление в полицию.



«Мы все лето ухаживали за этими деревьями, поливали их в засуху. Мы вкладывали в них свои силы и средства. Несколько раз жители микрорайона Черемушки, клуба любителей бега „Ветеран“ и неравнодушные селяне собирались на субботники, полив, посадку сосен. Всего за последние годы силами местных жителей высажено более тысячи деревьев в парке. Спиливать их даже на радость детям — кощунство», — высказалась Светлана Мамедалина.



Задание коммунальщикам спилить сосны дал глава поселения Борис Сагитдинов. Новогодние деревья предназначались для клубов, малокомплектных школ и детских садов поселков, входящих в состав Фершампенуазского поселения. Всего планировалось спилить семь сосен. Три сосны жители успели спасти и остановили коммунальщиков.



«На территорию зоны отдыха у поселения есть свидетельство о регистрации. Копию документа мы сегодня представили в полицию. Эти сосны высаживались 12 лет назад, ежегодно их надо прореживать. Что мы и делаем в конце года. На работы есть распоряжение главы поселения, ничего противозаконного и страшного не произошло», — прокомментировал глава Борис Сагитдинов.



Конфликт вызвал большой резонанс у местного населения в социальных сетях. «Это варварство, Фершампенуаз — это степь, мало леса, ранее вообще стоял один бурьян. Хорошо, что на данный момент земли заняты благородным трудом — выращиванием хлеба. Но все же хвойных лесов практически нет. Как можно рубить хвою!» — возмущаются пользователи.



По данному факту проводится проверка местным отделом полиции в рамках административного законодательства.