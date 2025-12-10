В Фершампенуазе открылся современный агрокласс для будущих птицеводов

Он оснащен высокотехнологичным оборудованием

В Нагайбакском районе, в школе Фершемпенуаза, открыли современный агрокласс для птицеводов и агроинженеров. Его создала компания «Ситно» по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках федерального проекта «Кадры АПК». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Класс оснащен высокотехнологичным оборудованием.

«Ученики используют инкубаторы с искусственным интеллектом, лаборатории для экологического мониторинга, 3D-оборудование и профессиональные тренажеры-симуляторы», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В этом году в Челябинской области открыто семь таких агроклассов, в следующем их появится еще 23. К 2030 году их должно быть не менее 100.

«Параллельно Южно-Уральский аграрный университет готовит педагогов для агроклассов и увеличивает целевой прием студентов. Для учащихся формируются индивидуальные образовательные траектории, а их практика на производствах субсидируется государством», — отметил Алексей Текслер.