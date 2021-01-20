Мэрия Златоуста выкупила у местного завода бассейн и детский лагерь

В «Стали» планируют заниматься подготовкой воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 8

Администрация Златоуста выкупила у Златоустовского металлургического завода два социально значимых объекта — бассейн «Сталь» и детский лагерь «Горный». Глава округа Максим Пекарский в ходе выездного совещания осмотрел один из объектов, оценил его состояние и рассказал, как в будущем его собираются эксплуатировать.

Речь идет о бассейне «Сталь». Выкупив объект, глава округа подумал о том, что в нем могли бы заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 8. Поэтому осматривать бассейн он отправился вместе с директором учреждения, заслуженным тренером России Михаилом Накоряковым. В ходе осмотра объекта решено было сначала обследовать все системы бассейна и на основании полученных данных подготовить соответствующую документацию о его преображении.

«Помещения предстоит отремонтировать, навести здесь порядок. Состояние ванны тоже оставляет желать лучшего. Ее необходимо обновлять, используя современные материалы. Сейчас будем готовить сметы. В этом году главная задача — запустить бассейн. Нужно, чтобы данный объект функционировал»,— отметил Максим Пекарский.

Посещать бассейн будут не только воспитанники школы № 8, но и все желающие жители Златоуста. Кроме того, в планах мэрии — проводить в «Стали» муниципальные мероприятия, в том числе тестирования ГТО, а также развивать водное поло: на сегодняшний день в Златоусте есть только женская ватерпольная команда, и в будущем планируется создать секцию для юношей.