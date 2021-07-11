В 2021 году в Еманжелинском районе отремонтируют более трех километров коммунальных сетей

Специалисты одновременно меняют сети водо- и теплоснабжения и канализации

На сегодняшний день, 11 июля, в Еманжелинском районе идет большой ремонт коммунальной инфраструктуры: специалисты меняют сети водо- и теплоснабжения и канализации, а также бурят новые скважины. Всего будет заменено более трех километров сетей, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

На данный момент в районе одновременно ремонтируют семь объектов инфраструктуры — три участка сетей водоснабжения, два участка сетей теплоснабжения и один участок канализационных сетей.

«По всем объектам были проведены аукционные процедуры, заключены муниципальные контракты. Идет большой ремонт на сетях водоснабжения в городе и в поселке Красногорском. Меняют более полутора километров водных сетей главной городской магистрали. Сейчас работы идут к завершению на большом проблемном участке водопровода по улице Гагарина — от школы искусств до улицы Чкалова, эти сети частично идут по территории городского сквера. Для максимального сохранения проведенного благоустройства используют метод „прокола“, то есть горизонтального наклонного бурения. Там же, где придется нарушить асфальтовое покрытие, подрядчик его восстановит. Средства для этого в смете заложены»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также специалисты проводят работы на теплосетях. В прошлом году отремонтировали 14 участков, в этом году работы идут на участках тепловых сетей у пожарной части, на улицах Мира и Чкалова.

Средства на неотложный ремонт инженерных сетей в размере 25 миллионов рублей направлены по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Челябинской области».

Кроме того, в поселке Красногорском Еманжелинского района идут работы по бурению скважин. Всего будет три скважины по 120 метров с трехступенчатым уменьшением диаметра.

«Две скважины будут рабочие, одна — запасная. Подготовлена площадка для строительства накопительной емкости тысяча кубических метров и будет проложено более 1,5 км магистральных линейных сетей. Работы идут полным ходом согласно графика. Небольшое отставание есть только на скважинах в связи со сложными техническими решениями и форс-мажорными ситуациями. Но до 1 сентября скважины пробурят полностью. Далее нужно будет пройти все процедуры по их оформлению. До конца года скважины будут сданы в эксплуатацию и планируется переключить весь поселок на артезианское водоснабжение»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Проект стоимостью 55 миллионов рублей реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках реализации национального проекта «Чистая вода».