В этом году в Челябинске высадили более 13 тысяч деревьев

На этой неделе в администрации города завершается приём работ по озеленению.

В связи с погодными условиями в Челябинске завершаются работы по озеленению. Чиновники во время аппаратного совещания сообщили главе Челябинска Наталье Котовой о том, какие работы были проведены за последнее время и сколько всего деревьев и кустарников высадили в 2020 году. «За прошедшие две недели было высажено почти две тысячи квадратных метров газона и около 500 крупномерных деревьев. Завершается приёмка работ по озеленению и оформление соответствующей документации»,— сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. Руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов по просьбе Натальи Котовой отчитался о том, сколько всего деревьев, кустарников и газона было высажено в 2020 году. «Высажено 13 485 деревьев, 97 560 кустарников и 194,5 тысячи квадратных метров газона. До конца этого года планируется высадить ещё несколько насаждений, если, конечно, погода позволит», — уточнил чиновник. Более подробную информацию по насаждениям Валерий Смирнов пообещал предоставить мэру лично после аппаратного совещания.