В Челябинской области от укусов клещей пострадали 3,5 тысячи детей

Среди взрослых укушенных в три раза больше

Южноуральский Роспотребнадзор опубликовал итоги сезона активности клещей. В Челябинской области в этом году от укусов клещей пострадало почти 14,5 тысячи жителей, в том числе более 3,5 тысячи детей. Примечательно, что в 2020 году зафиксировали примерно на 2 тысячи больше пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Медики среди укушенных клещом зарегистрировали 54 заболевших клещевым энцефалитом. Случаев клещевого боррелиоза, исходя из официальной статистики, всего 16, что в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году.

В Роспотребнадзоре отметили, что клещи по-прежнему активны, несмотря на снижение количества пострадавших в этом году. Именно поэтому необходимо вакцинироваться от клещевого энцефалита, а в октябре это делать лучше всего, поскольку к наступлению следующего весенне-летнего сезона успевает сформироваться стойкий иммунитет.