В Еткульском районе запустили доильную «карусель» для увеличения молока до 100 тонн в сутки

Губернатору Алексею Текслеру продемонстрировали оборудование в СПК «Коелгинское»

1 июля губернатор Алексей Текслер посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Коелгинское» — крупнейшего в Челябинской области производителя молока. Гендиректор комбината Анатолий Шундеев представил главе региона новое оборудование доильного цеха, передает корреспондент Первого Областного информагентства.

Напомним, ранее губернатор, выступая на Дне фермеров в Коелге, отметил, что именно молочное животноводство в агросекторе Челябинской области — слабое место. В последние годы производство молока в регионе снижается, тому виной пандемия коронавируса, засухи, а также подорожание запчастей и комбикормов. Поэтому опыт СПК «Коелгинское» может быть очень полезен и крупным агрохолдингам, и фермерским хозяйствам.





Анатолий Шундеев показал губернатору новинку: в прошлом году в долговском отделении комбината было закончено строительство доильно-молочного блока типа «Карусель». Сейчас ведется строительство уже третьего блока, параллельно достраивается новый коровник.





Суть новинки в том, что коровы по очереди заходят на «карусель» в индивидуальные ячейки. Пока блок делает один оборот, идет доение. Прокатившись круг, животные сами покидают место по специальным коридорам.

«Автоматизация процесса увеличивает производительность и уменьшает затраты. Последнее в нынешних условиях для нас особенно актуально», — объяснил губернатору Анатолий Шундеев.

Другие молочники Челябинской области каруселями еще не обзавелись. Между тем в «Коелгинском» рассчитывают поднять ежесуточную производительность молока до более чем 100 тонн.





Алексей Текслер в свою очередь заметил, что развитие молочного животноводства в регионе должно зависеть не только от крупных производителей, к животноводству следует привлекать фермерские хозяйства. Минсельхоз Челябинской области уже получил распоряжение губернатора разработать меры стимулирования фермеров. В свою очередь СПК «Коелгинское» выделило для коллег из числа победителей конкурса «Агростартап» пять сертификатов на бесплатное приобретение племенных бычков.