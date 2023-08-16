В Еткульском районе назначили нового прокурора

Сергей Сараев четыре года проходил службу в СУ СКР по региону

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу нового прокурора Еткульского района. Им стал младший советник юстиции Сергей Сараев.

В прокуратуре Сергей Сараев проходит службу более девяти лет. С 2014 года занимал должности помощника прокурора Южноуральска, Красноармейского района, прокурора и старшего прокурора по надзору за процессуальной деятельностью в органах СУ СКР по Челябинской области, заместителя прокурора Сосновского района.

Предыдущий прокурор Еткульского района Александр Ростов перешел на службу в Курчатовский районный суд Челябинска.