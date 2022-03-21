Массаж и карусели для коров: в Еткульском районе открыли современный молочный комплекс

Сельскохозяйственный кооператив расположен в селе Долговка

В сельхозкооперативе «Коелгинское» имени Ивана Шундеева для коров созданы все условия — буренок катают на карусели и делают им массаж прямо на рабочем месте. Новый молочный комплекс в селе Долговка дополнил производственные мощности «Коелгинского» еще на 1200 дойных коров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сегодня в хозяйстве содержат 3160 животных. К 2025 году планируется довести численность молочных буренок до четырех тысяч голов.

«В 2024 году мы должны надаивать 100 тонн молока в сутки, уже сегодня мы получаем 90 тонн в сутки по всему хозяйству. Этот результат достигается в том числе благодаря модернизации и строительству новых комплексов. Мы все молоко сдаем на молочные заводы высшим сортом. Добиваться нужного качества молока позволяет в том числе и система доения — после надевания доильного аппарата молоко нигде не соприкасается с воздухом. Оно по замкнутой системе — молокопроводы, охладители — поступает в танк-накопитель. В новом комплексе мы установили доильный зал карусельного типа, который позволяет доить коров поточным методом, не прерывая процесс», — рассказывает председатель сельхозкооператива Анатолий Шундеев.

Четыре доярки обслуживают 1200 коров. Доение этого стада идет 6—7 часов, а с технологическими циклами — 8—9 часов. Карусельное доение и внедрение беспривязного содержания животных в хозяйстве позволяет экономить ресурсы, в результате разница в себестоимости молока, по сравнению с привязным содержанием и традиционным доением, составила до 4 рублей на литр.

В доильном зале огромный круг с персональными местами для каждого животного вращается достаточно медленно, чтобы корова могла спокойно зайти в карусель и постоять полный оборот круга, пока автоматика выдаивает молоко. Как только корова заканчивает процедуру доения, она выходит из круга и возвращается в свою «квартиру» без перегородок. Коровник, где животных не привязывают к своему стойлу, а позволяют спокойно ходить, бегать и даже прыгать, находится в смежном помещении. Также в нем есть специальные вращающиеся жесткие щетки, к которым периодически прислоняются коровы и принимают массаж.

Как рассказал зампредседателя кооператива по производству Алексей Прокопьев, на отделении предприятия в селе Коелга заложили очередной молочный комплекс с родильным отделением, где разместят две тысячи коров.

В 2021 году в Челябинской области построили два современных молочных комплекса: в крестьянском хозяйстве «Карсакбаев КБ» в Агаповском районе и в СПК «Коелгинское» имени Шундеева в Еткульском районе. Общая сумма поддержки этим предприятиям составила 213,8 миллиона рублей, эти субсидии компенсировали почти треть затрат на строительство.