В селе Еткуль Челябинской области закрылась единственная автостанция. Из-за этого прекращена предварительная продажа билетов на автобусы, пассажиров «обилечивают» уже в салонах. Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации Еткульского района, причина закрытия станции — решение собственника здания его продать.

В муниципалитете пояснили, что уже несколько лет здание автостанции находится в частных руках. Некоторое время назад собственник решил продать недвижимость, по этой причине с 1 августа станция закрыта для пассажиров.

«Кассиры продают билеты прямо в автобусах, непосредственно перед отправлением рейса. Соответственно, отменены услуги по предварительной продаже билетов и выбору места», — сетуют в районе.
Местные власти подчеркивают, что ни с администрацией сельского поселения, ни с администрацией района собственник продажу здания не обсуждал, а просто поставил жителей перед фактом.

Сейчас власти района в экстренном порядке пытаются найти решение проблемы. Пока рассматриваются два варианта: покупка здания автостанции инвестором либо установка отдельного павильона.