В Еткульском округе ограничили въезд в три бора из‑за противопожарного режима

В лесах уже ликвидировали 32 возгорания

В Еткульском округе ввели особый противопожарный режим. Ограничения вступают в силу с 22 апреля, сообщает пресс-служба ГУ лесами Челябинской области.

Въезд в Еткульский, Назаровский и Копытовский боры будет ограничен. Исключение сделают только для организаций и предприятий, имеющих производственную необходимость. А любые работы и мероприятия в этих лесных массивах теперь нужно согласовывать с территориальным отделом «Шершневское лесничество». Мера направлена на профилактику и оперативное тушение возможных лесных и ландшафтных возгораний.

В выходные и праздничные дни патрулирование лесов усилят. Нарушителей ждут административные штрафы, а в период действия особого режима они, как правило, значительно выше обычных.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда уже ликвидировали 32 пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 190 гектаров.



Напомним, в Челябинской области сохраняется риск возникновения пожаров. Пламя зачастую появляется по халатности человека.