В Еткуле судебные приставы нашли должника по окурку

Злостного алиментщика отправили под арест

Судебные приставы Еткульского района задержали и отправили под арест злостного алиментщика, объявленного в розыск. Мужчина проживал в частном доме вместе со своей матерью, которая помогала ему скрываться от приставов. В один из визитов сотрудники органа принудительного исполнения нашли прячущегося в сарае должника по дымящемуся рядом окурку. Мужчина арестован на 10 суток, сообщает пресс-служба региональной службы судебных приставов.

Мужчина накопил долг по алиментам около 800 тысяч рублей. Он нигде не работает и употребляет спиртные напитки, а также предпочитает скрываться от судебных приставов, поэтому не единожды его объявляли в федеральный розыск. Пожилая мать сына активно покрывает, демонстрируя парадоксальное проявление материнского чувства в отношении человека, забывшего о своем отцовском долге.

В один из последних визитов приставов женщина привычно ответила, что не видела своего сына и не знает, где он. Но сотрудники органа принудительного исполнения обратили внимание, что рядом с крыльцом дымился недавно брошенный окурок.

Оказалось, что должник, увидев подъезжающий автомобиль приставов, спрятался в надворном сарае. Мужчина был задержан. В тот же день суд подверг нерадивого отца административному аресту на 10 суток. Попытка алиментщика избежать визита в суд обернулась для него привлечением к административной ответственности. После отбытия наказания у сельчанина есть два месяца для исправления — в противном случае его ждет уже уголовное преследование.