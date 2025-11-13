В Еткуле 15‑летняя «байкерша» должна выплатить 300 тысяч сбитому ребенку

Девочка каталась на питбайке по деревне и наехала на мальчика-инвалида

В Еткульском районе с 15-летней девушки и ее родителей взыскали компенсацию ребенку, пострадавшему от наезда питбайка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что инцидент произошел в мае 2025 года в деревне Сухоруково. Юная «байкерша», не имеющая водительского удостоверения, сбила семилетнего ребенка-инвалида.

«Он получил открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины; длительное время испытывал физический дискомфорт, перенес операцию с установкой спицы для сращивания костей, переживал по поводу произошедшего, появилась боязнь транспортных средств», — рассказала мать пострадавшего на приеме у прокурора и уполномоченного по правам ребенка в регионе.

После приема прокурор обратился в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда.

Решением Еткульского районного суда с несовершеннолетней, а в случае отсутствия у нее заработка с ее родителей в пользу пострадавшего взыскано 300 тысяч рублей.