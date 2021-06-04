В эти выходные в Челябинской области прогнозируют потепление до +27°C

Однако ночью синоптики обещают заморозки

В предстоящие выходные в Челябинской области потеплеет до +27°C. Однако в ночные часы погода будет довольно прохладной. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В субботу, 5 июня, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2, +7°C, в горах и низинах прогнозируют заморозки до −2°C. Днем воздух прогреется до +17, +22°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 6 июня, осадков также не ожидается. Температура воздуха в ночные часы опустится до +3, +8°C, днем потеплеет до +22, +27°C. Ветер неустойчивый, слабый.

В Челябинске в выходные дни синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью 5 июня столбики термометров опустятся до +4, +6°C. Днем воздух прогреется до +19, +21°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы ртутные столбики покажут +6, +8°C, днем потеплеет до +23, +25°C. Ветер неустойчивый, слабый.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивных выходных!