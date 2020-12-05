В эти выходные в Челябинской области похолодает до -23 градусов

По данным синоптиков, днём будет значительно теплее.

В выходные в Челябинской области станет чуть теплее. Однако синоптики прогнозируют небольшие осадки. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В субботу днём в Челябинской области столбики термометров покажут −6, −11 градусов, в низинах похолодает до −14 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северной части от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днём ожидается −7, −9 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области похолодает до −12, −17 градусов, в горах и низинах ожидается до −23 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −12 градусов. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинске в ночь на воскресенье ожидается до −14, −16 градусов, днём воздух прогреется до −8, −10 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивных выходных!