В еще одном городе Челябинской области установили контейнеры для сбора вторсырья

Для Пласта закупили 65 баков со специальной маркировкой

На всех контейнерных площадках Пласта в сентябре появятся желтые баки для сбора вторсырья. Центр коммунального сервиса уже закупил 65 контейнеров со специальной маркировкой, сообщили в пресс-службе регоператора.

Желтые баки на контейнерных площадках установят в дополнение к темно-серым, предназначенным для смешанных несортированных отходов. Желтые баки нужны для отходов, пригодных к переработке: пластика, металла, макулатуры и стекла. Такой же подход ЦКС использует в Челябинске с начала этого года.

Регоператор нанесет на желтые баки QR-коды, отсканировав которые можно будет больше узнать о раздельном сборе мусора.

В ЦКС напомнили, что активно занимаются коммунальной инфраструктурой Пласта. В начале августа там заменили старые металлические баки на 250 современных пластиковых темно-серых контейнеров. Мэрия реконструировала часть существующих площадок и обустроила 27 новых.

Новые контейнеры обслуживают современные мусоровозы. Вся эта работа позволяет уменьшить количество свалок и полигонов.

Читайте в отдельном материале ИА «Первое областное», зачем нужны желтые мусорные баки и как ими правильно пользоваться. Разобрались, что можно выбрасывать в контейнеры и куда отправятся эти отходы.

