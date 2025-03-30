В Еманжелинском районе жильцы пострадавшего от взрыва газа дома начали получать выплаты

Решат вопрос и с ремонтом жилья

Сегодня, 30 марта, 24 жильца пострадавшего от взрыва газа дома в поселке Красногорском получили материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. В ближайшее время поступят и другие выплаты, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

«По поручению губернатора Алексея Текслера муниципальная комиссия в максимально сжатые сроки обследовала жилые помещения. Заявления на оказание материальной помощи в размере 20 тысяч рублей приняты от 24 человек. Сегодня первые выплаты направлены жителям пострадавшего подъезда»,— сообщила глава ведомства Наталья Лугачева.

В Минсоце подчеркнули, что материальная помощь — это первый этап выплат. По решению Алексея Текслера семье погибшей женщины выплатят миллион рублей; людям, получившим травмы, — от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести; жильцам пострадавших квартир — от 75 до 150 тысяч в связи с утратой имущества первой необходимости.

Также будет решен вопрос по ремонту жилья.

Напомним, ЧП произошло в минувший четверг. В результате взрыва газа один человек погиб и четверо, по уточненным данным, получили травмы. На место выезжал губернатор Алексей Текслер. На факту взрыва возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть (статья 238 УК РФ).