В Еманжелинском районе восстанавливают 25 пострадавших от взрыва газа квартир

Поставлена задача завершить работы в кратчайшие сроки

В поселке Красногорском Еманжелинского района восстанавливают квартиры в многоэтажке, пострадавшей при взрыве газа. Как сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов в соцсетях, работы ведутся в 25 квартирах, шесть их которых сильно пострадали.

«По заключению экспертов, несущие конструкции и инженерные сети не повреждены, дом полностью пригоден для эксплуатации, требуется проведение аварийно-восстановительных работ. На объекте работают 15 специалистов. Основная расчистка завершена, завезены стройматериалы»,— рассказал Евгений Светлов.

В наиболее пострадавших от взрыва квартирах меняют окна, двери, восстанавливают межкомнатные и межквартирные перегородки, полы, ремонтируют санузлы.

Все коммунальные ресурсы были поданы в первые часы после завершения обследования дома, многие вернулись в свои квартиры. Те, у кого идет ремонт, временно живут у родственников. Все восстановительные работы проводятся за счет областных средств по поручению губернатора Алексея Текслера.

Оказывается пострадавшим и материальная помощь. Всего поступило 42 заявления, первые выплаты жильцы получили в минувшие выходные — спустя всего пару дней после ЧП.

Губернатор Алексей Текслер поручил завершить восстановление квартир в кратчайшие сроки. Эта работа и выплата материальной помощи находятся на контроле главы региона.

Напомним, 27 марта в Красногорском в одном из домов произошел взрыв газа. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. На место ЧП выезжал губернатор Алексей Текслер.

По поручению главы региона пострадавшим оказывают разноплановую материальную помощь.