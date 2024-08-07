В Еманжелинском районе снижают уровень воды на Хуторском озере

Продолжается откачка из подтопленных домов частного сектора

В Еманжелинском районе продолжают бороться с последствиями паводка. Глобальные работы по снижению уровня воды завершены, сейчас ее откачивают по заявкам жителей. Также снижают уровень воды на Хуторском озере, сообщил глава района Евгений Светлов в своем телеграм-канале.

«Продолжаем снижать уровень воды на Хуторском озере, которое подтопило некоторые участки на Набережной, Шахтовой и Пролетарской улицах. Для этого в двух местах организовали водостоки по болотистой местности. Дополнительно два дня работала передвижная насосная станция»,— рассказал Евгений Светлов.

Сейчас насосная станция откачивает воду с улиц в поселке Рабочем.

Накануне глава района заехал в поселок Зауральский. Там он вместе с жителями ряда улиц решал вопросы по отводу воды. По словам Евгения Светлова, все необходимое оборудование для откачки воды из помещений есть — его выделили по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Также глава района решает вопросы о просушке помещений. Туда, где нет возможности включить отопление, доставляют электропушки. Их также выделил району губернатор.

В целом паводковая ситуация в Еманжелинском районе улучшается.