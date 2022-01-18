В Еманжелинском районе на Крещение можно будет окунуться в бассейн

На местных водоемах нет разрешенных мест для организации купели

В Еманжелинском районе местные жители не смогут посетить крещенскую купель, но для них купания организуют в бассейнах. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе администрации района.

«В связи с несоответствием воды санитарным требованиям в водоемах и отсутствием разрешенных мест для организации купания населения, в этом году уличная крещенская купель организована не будет», — говорится в сообщении.

В Еманжелинске в бассейне ЦОО «Тайфун» будут два сеанса — в 22:30 и 23:30. Стоимость билета — 200 рублей. В поселке Красногорском в бассейне «Факел» 18 января пройдет обряд освящения воды. Посетители смогут искупаться в ночь на 19 января с 00:00 до 01:00. Стоимость билета составит 100 рублей.

Напомним, купели будут организованы по всей Челябинской области. Специалисты дали советы, как правильно и безопасно окунуться в купель. Какая погода ожидается на один из главных православных праздников, смотрите в нашем материале.