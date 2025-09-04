В Еманжелинске завершен капитальный ремонт детской поликлиники

В муниципальном округе идет масштабная модернизация здравоохранения

В Еманжелинском муниципальном округе завершен капитальный ремонт детской поликлиники и обновлен приемный покой районной больницы. Параллельно продолжаются работы в хирургическом, терапевтическом отделениях, а также в реанимации. Детская поликлиника теперь оснащена современными кабинетами для различных специалистов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Также стартовал капитальный ремонт во врачебной амбулатории поселка Красногорского, направленный на улучшение инженерных систем и создание комфортных условий для пациентов.

«Наша задача — сделать так, чтобы пациенты получали помощь в лучших условиях. Это касается всего: от чистоты и уюта в кабинетах до нового оборудования. Мы хотим, чтобы приходить к врачу было комфортно, а лечение проходило эффективно. Для нашей команды это большой шаг вперед», — говорит и. о. главного врача районной больницы в Еманжелинске Ринад Шахмарданов.

Все изменения происходят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».